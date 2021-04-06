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    Думки вголос

    Без тотальної вакцинації українці ще довго будуть закривати бізнес, хворіти і вмирати

    Без тотальної вакцинації українці ще довго будуть закривати бізнес, хворіти і вмирати

    До кінця року цивілізований світ відкриється для всіх вакцинованих. А ми?

    Мовою оригіналу

    Поговорил с другом из США.

    В Пятницу, ребята организовывали вечеринку – вход был для всех кто вакцинирован. Людей было море.

    Оказывается.

    Нынче популярный формат в США.

    Услышал и грустно улыбнулся.

    У нас на такую вечеринки пришло бы два человека. И то, если бы пришли все 100% желающих и живущих в Украине жителей.

    Другу как и мне 40.

    На прошлой неделе укололся вакцинной от Johnson&Johnson. Одна доза и все. А жена укололась Pfizer.

    Оба выбирали себе вакцину сами.

    Услышал и грустно улыбнулся.

    У нас люди которым 40 смогут вакцинироваться х*й знает чем – х*й знает когда.

    Он рассказал мне.

    После вакцинации ему выдали карточку. Власти Нью-Йорка активно обсуждают, чтобы уже с мая снять ограничения для всех кто вакцинирован. Показал карточку и заходи в ресторан.

    Снова грустно улыбнулся.

    Показал карточку в нашем случае – это сказал секретный пароль для своих, чтобы тебе по блату дали талон на проезд в закрытом общественном транспорте. Или впустили в типа закрытый фитнес-клуб.

    Под конец разговора, друг радостно сообщил:

    – Ах, да. Совсем забыл рассказать – сегодня в руководстве медицины США сообщили, что с июня скорее всего уже полностью снимут обязанность ходить в масках.

    Так как все 300 миллионов человек будут вакцинированы.

    Уверен.

    До конца года, цивилизованный мир откроется для всех кто вакцинирован. А их будет большинство.

    А мы?

    Мы без массовой тотальной вакцинации будем еще долго ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть.

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    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США вакцинація коронавірус
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