Без тотальної вакцинації українці ще довго будуть закривати бізнес, хворіти і вмирати
До кінця року цивілізований світ відкриється для всіх вакцинованих. А ми?
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Поговорил с другом из США.
В Пятницу, ребята организовывали вечеринку – вход был для всех кто вакцинирован. Людей было море.
Оказывается.
Нынче популярный формат в США.
Услышал и грустно улыбнулся.
У нас на такую вечеринки пришло бы два человека. И то, если бы пришли все 100% желающих и живущих в Украине жителей.
Другу как и мне 40.
На прошлой неделе укололся вакцинной от Johnson&Johnson. Одна доза и все. А жена укололась Pfizer.
Оба выбирали себе вакцину сами.
Услышал и грустно улыбнулся.
У нас люди которым 40 смогут вакцинироваться х*й знает чем – х*й знает когда.
Он рассказал мне.
После вакцинации ему выдали карточку. Власти Нью-Йорка активно обсуждают, чтобы уже с мая снять ограничения для всех кто вакцинирован. Показал карточку и заходи в ресторан.
Снова грустно улыбнулся.
Показал карточку в нашем случае – это сказал секретный пароль для своих, чтобы тебе по блату дали талон на проезд в закрытом общественном транспорте. Или впустили в типа закрытый фитнес-клуб.
Под конец разговора, друг радостно сообщил:
– Ах, да. Совсем забыл рассказать – сегодня в руководстве медицины США сообщили, что с июня скорее всего уже полностью снимут обязанность ходить в масках.
Так как все 300 миллионов человек будут вакцинированы.
Уверен.
До конца года, цивилизованный мир откроется для всех кто вакцинирован. А их будет большинство.
А мы?
Мы без массовой тотальной вакцинации будем еще долго ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть.
Джерело: блог Олексія Давиденка