Без тотальної вакцинації українці ще довго будуть закривати бізнес, хворіти і вмирати

До кінця року цивілізований світ відкриється для всіх вакцинованих. А ми?

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Поговорил с другом из США.

В Пятницу, ребята организовывали вечеринку – вход был для всех кто вакцинирован. Людей было море.

Оказывается.

Нынче популярный формат в США.

Услышал и грустно улыбнулся.

У нас на такую вечеринки пришло бы два человека. И то, если бы пришли все 100% желающих и живущих в Украине жителей.

Другу как и мне 40.

На прошлой неделе укололся вакцинной от Johnson&Johnson. Одна доза и все. А жена укололась Pfizer.

Оба выбирали себе вакцину сами.

Услышал и грустно улыбнулся.

У нас люди которым 40 смогут вакцинироваться х*й знает чем – х*й знает когда.

Он рассказал мне.

После вакцинации ему выдали карточку. Власти Нью-Йорка активно обсуждают, чтобы уже с мая снять ограничения для всех кто вакцинирован. Показал карточку и заходи в ресторан.

Снова грустно улыбнулся.

Показал карточку в нашем случае – это сказал секретный пароль для своих, чтобы тебе по блату дали талон на проезд в закрытом общественном транспорте. Или впустили в типа закрытый фитнес-клуб.

Под конец разговора, друг радостно сообщил:

– Ах, да. Совсем забыл рассказать – сегодня в руководстве медицины США сообщили, что с июня скорее всего уже полностью снимут обязанность ходить в масках.

Так как все 300 миллионов человек будут вакцинированы.

Уверен.

До конца года, цивилизованный мир откроется для всех кто вакцинирован. А их будет большинство.

А мы?

Мы без массовой тотальной вакцинации будем еще долго ходить в масках, сидеть дома, закрывать бизнесы, болеть и дохнуть.

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Джерело: блог Олексія Давиденка

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