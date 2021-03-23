Війна за правильну дозу. Чому світ забув про проблеми Pfizer і напав на AstraZeneca?

Чому історія з побічними наслідками AstraZeneca є перебільшенням і нагнітанням?

Сім питань про побічні наслідки щеплення

Під час третьої хвилі пандемії, за умов гострого дефіциту вакцин, низка країн призупиняє щеплення препаратом AstraZeneca. Такі рішення жахливим чином можуть відбитися на усьому людстві, яке ризикує не встигнути захистити себе проти від коронавірусу, штами якого стрімко мутують.

Основна претензія до вакцини – кілька «дивних» випадків тромбозів у людей, які отримали щеплення AstraZeneca. Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко висловлював думку, що ноги нищівної інформаційної кампанії проти AstraZeneca можуть рости з Кремля. Вона покликана сіяти сумніви серед громадян та урядів різних країн.

«Чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути пов’язані з масовою інформаційної кампанією проти неї з боку РФ. Мета – розчистити фармринок для Sputnik V. Цей препарат досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто небезпеку прямого конкурента Sputnik V – вакцини AstraZeneca. Дуже схоже на тактику випаленої землі. Інформаційно знищити конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування Sputnik», – зазначив він.

Разом із тим, варто нагадати про перший вакцинний скандал, який виник ще минулого року, після старту вакцинації препаратом Pfizer-BioNTech. 19 грудня минулого року після щеплення цією вакциною у шести людей з США та двох з Великої Британії були зафіксовані анафілактичні алергічні реакції. Зауважимо: якщо у випадку із тромбозами, на думку частини дослідників, «після» не означає «внаслідок», то у випадку з анафілаксією така реакція точно стала наслідком щеплення…

Отже, чому історія з побічними наслідками AstraZeneca є перебільшенням і нагнітанням.

Перший аргумент: у будь-якої з вакцин є побічні наслідки.

Більше десятка країн ЄС таки призупинили використання AstraZeneca «з міркувань обережності» після «рідкісних випадків згущення крові»

Які найпоширеніші побічні ефекти від вакцин Covid-19?

За даними Public Health England, більшість побічних ефектів від вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca є легкими та короткочасними. Це, зокрема, хворобливість впродовж доби після уколу, відчуття втоми або головний біль. Менш поширене збільшення лімфатичних вузлів.

Повідомлення про те, що у деяких людей були серйозні алергічні реакції, частіше – після використання Pfizer-BioNTech, спонукали Британське агентство з питань регулювання лікарських засобів та медичних продуктів (MHRA) запропонувати нові рекомендації. За кожним, хто отримує щеплення Pfizer-BioNTech, слід спостерігати протягом 15 хвилин після вакцинації.

Чи є утворення тромбів побічним ефектом вакцин?

Серед щеплених і Pfizer-BioNTech, і AstraZeneca справді спостерігалися випадки або утворення тромбів, або низького рівня тромбоцитів у крові. Доктор Філ Брайан, керівник служби безпеки вакцин в Агентстві з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Великобританії пояснив ситуація так: «Це не рідкісні події. Частота венозної тромбоемболії серед щеплених жодною вакциною спостерігається не частіше, ніж серед невакцинованих людей». Тобто люди, у яких утворились тромби, мали б їх і без щеплення.

Однак Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Великобританії та інші органи таки розслідують повідомлення про рідкісний тип тромбу в мозку, який називається тромбозом мозкових венозних синусів (CVST). 18 березня Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Великобританії повідомило, що зафіксовано п'ять випадків CVST, що мали місце при знижених тромбоцитах серед чоловіків у віці від 19 до 59 років з 11 мільйонів людей, які були вакциновані вакциною AstraZeneca. Відомо, що один із чоловіків помер.

«Ми не знаємо, чи викликані ці випадки саме вакциною, – сказав доктор Брайан. – Ми тісно співпрацюємо з нашими експертами, нашими гематологами, щоб спробувати зібрати більше інформації. Річ у тім, що це дуже рідкісні хвороби, однак вони виникають і природнім шляхом, тобто без впливу сторонніх факторів».

Доктор Брайан зазначив, що вакцини Pfizer-BioNTech і AstraZeneca є високоефективними у профілактиці Covid-19, госпіталізацій та смертей від цієї хвороби. «Ми знаємо, що це високоефективні вакцини, і Covid-19 є проблемою номер один наразі. Тож зараз баланс користі та відомих ризиків вакцин є сприятливим».

Тим часом більше десятка країн ЄС таки призупинили використання AstraZeneca «з міркувань обережності» після «рідкісних випадків згущення крові», але ряд офіційних органів, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я, заявили, що важливо, аби вакцину продовжували застосовувати з урахуванням ефективності проти Covid-19.

18 березня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оприлюднило свої висновки про те, що вакцина AstraZeneca не спричинила збільшення загального ризику утворення тромбів. Там заявили: рідкісні та незвичні випадки спостерігалися і зв’язку із застосуванням вакцини не можна виключити, тому до препарату буде додано попередження. Але загалом переваги вакцини перевищують ризики.

Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Великобританії повідомило, що зафіксовано п'ять випадків CVST, що мали місце при знижених тромбоцитах серед чоловіків у віці від 19 до 59 років з 11 мільйонів людей, які були вакциновані вакциною AstraZeneca

«Я хочу повторити, що наша наукова позиція полягає в тому, що ця вакцина є безпечним та ефективним варіантом захисту громадян від Covid-19», – сказав Емер Кук, виконавчий директор EMA.

Зі свого боку Оксфордський університет оприлюднив результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу фармкомпанії AstraZeneca. Вони показали безпечність препарату. Зазначено, що дослідження пройшли в США, Чилі і Перу, в них взяли участь понад 32 тисячі добровольців усіх вікових груп. Їм вводили або дві дози препарату або плацебо з інтервалом у чотири тижні.

«Дані показують, що вакцина на 79% ефективна проти Covid-19 з симптомами і на 100% ефективна проти важкого або критичного перебігу захворювання», – свідчить повідомлення.

Професор Сара Гілберт, один з розробників препарату, зазначила, що вакцина від AstraZeneca показала високий рівень захисту від Covid-19 в багатьох країнах і серед людей різного віку.

«Ми сподіваємося, що це призведе до ще ширшого використання вакцини», – висловила сподівання Гілберт.

Наскільки поширеними є анафілактичні реакції?

На початку вакцинаційної кампаній, у другій половині грудня минулого року, у США зареєстрували шість випадків анафілактичної реакції серед 272 000 осіб, які на той момент отримали щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від Covid-19. У Великій Британії зафіксували два такі випадки. Зауважимо: ці випадки – не одиничні прецеденти. В Японії станом на 12 березня зафіксовано 37 випадків анафілаксії після введення вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer/BioNTech.

У Центрі контролю захворюваності США зазначили, що анафілактичні реакції можуть статись на будь-яку вакцину, але зазвичай вони досить рідкісні: приблизно один випадок на мільйон доз.

Директор Центру оцінки та дослідження біопрепаратів Адміністрації з контролю за якістю продуктів харчування та ліків США Пітер Маркс зазначив, що хімікат під назвою поліетиленгліколь, який присутній у вакцинах, «може бути причиною» таких алергій. Проте з такою думкою погоджуються не всі вчені.

Чому виникають загальні побічні ефекти?

«Рука може боліти з двох причин: або через мікротравму, яку спричинила голка в м'язі, або через місцеве запалення в м'язі, спричинене хімічними речовинами в ін'єкції», – сказав професор Роберт Рід, керівник клінічних та експериментальних наук з медицини в університеті Саутгемптона та директор Саутгемптонського центру біомедичних досліджень.

«Інші поширені побічні ефекти – болі в м’язах, грипоподібні стани та втома – ймовірно, зумовлені загальною активацією імунної системи, спричиненою вакциною. Щеплення запускає в організмі низку хімічних реакцій, через які виділяються природні хімічні речовини – цитокіни та хемокіни», – зазначив пофесор.

«Побічні ефекти, такі як лихоманка, озноб, втома та головний біль, ломота у тілі, були більш поширеними після введення другої дози вакцини»

Яка доза переноситься краще: перша чи друга?

Однозначно поки що сказати важко, однак деякі спостереження у експертних органів є. «Побічні реакції, про які повідомлялося після другої дози AstraZeneca, були слабшими, ніж після першої, та й повідомлялось про них рідше», – зазначили в Агентстві з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Великобританії.

У випадку ж з Pfizer, схоже, усе якраз навпаки. «Побічні ефекти, такі як лихоманка, озноб, втома та головний біль, ломота у тілі, були більш поширеними після введення другої дози вакцини», – заявили в Центрі контролю за захворюваннямиСША. Там пояснили: «Це може бути пов'язано з тим, що вакцина AstraZeneca має аденовірусний вектор, який сильно стимулює імунну систему в першій дозі і дещо слабше – в другій».

Чим щеплюють українців AstraZeneca (CoviShield – офіційна назва препарату – AZD1222/CoviShield) – спільна розробка науковців із Швеції та Великої Британії. Вакцину створено за векторною технологією: на основі дуже поширеного, ослабленого аденовірусу шимпанзе із додаванням до його структури генома вірусу SARS-CoV-2. При введенні вакцини відбувається стимулювання імунної системи до продукування антитіл для атаки на коронавірусну інфекцію. Рекомендоване використання: дві ін’єкції з інтервалом від чотирьох до 12 тижнів. Виробник стверджує, що вакцина на 67% запобігає захворювання на Covid-19 і на 99% захищає від тяжкого перебігу захворювання. Загалом, за даними виробника, вакцина ефективна на 82,4% при введенні двох доз. За даними ж клінічних досліджень у Бразилії, вакцина лише на 51% здатна захистити від захворювання на Covid-19.

Ті, хто хворів на коронавірус, частіше страждають від побічних ефектів?

Згідно з даними американських дослідників, приблизно третина реципієнтів вакцин Pfizer-BioNTech, які раніше перехворіли на Covid-19, повідомляли про такі побічні ефекти, як, наприклад, озноб та хворобливий стан. Для порівняння: серед тих, хто не хворів і отримав щеплення, на такі стани скаржились лише 19%.

Професор Роберт Рід сказав: «Зазвичай, якщо ви перехворіли на якусь інфекцію, в даному випадку це коронавірус, і потім вам вколюють щось подібне, імунна система дуже швидко реагує на повторне вторгнення збудника».

Дані свідчать про те, що побічні ефекти частіше спостерігаються серед молодих реципієнтів. «Ми бачили, що літні люди отримують набагато м’якші побічні ефекти», – констатував Ред.

Чим сильніші побічні ефекти, тим міцнішим буде імунітет?

Не обов'язково. «Поки що ми маємо докази лише відсутності такого взаємозв'язку», – сказав Саймон Кролл, професор педіатрії та молекулярних інфекційних хвороб Імперського коледжу в Лондоні.

Наталія Сокирчук, «Главком»