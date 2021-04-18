Регіони почали отримувати Pfizer. На Буковину прибули 1170 доз

Вакциною Pfizer-BioNTech перш за все щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей

На Буковину прибула вакцина Comirnaty проти Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Область отримала 1170 доз, тобто 195 флаконів. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Вакциною Pfizer-BioNTech перш за все щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Розпочнуть імунізацію препаратом на Буковині вже у понеділок, 19 квітня», – ідеться у повідомленні.

В ОДА також зазначили, що вакцина Comirnaty (Комірнаті) – це мРНК-вакцина проти Covid-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у три тижні.

Як відомо, 17 квітня 29 250 доз вакцини відправили з національного складу в регіони – по 1170 доз у кожну з областей та в місто Київ. Разом з вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація від коронавірусу всіх охочих.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу.

У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.