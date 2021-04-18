  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Пандемія коронавірусу
рус
    Пандемія коронавірусу

    Регіони почали отримувати Pfizer. На Буковину прибули 1170 доз

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакциація препаратом&nbsp;Pfizer у регіонах розпочнеться 19 квітня - Регіони почали отримувати Pfizer. На Буковину прибули 1170 доз
    Вакциація препаратом Pfizer у регіонах розпочнеться 19 квітня
    Фото: пресслужби Чернівецької обласної державної адміністрації

    Вакциною Pfizer-BioNTech перш за все щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей

    На Буковину прибула вакцина Comirnaty проти Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Область отримала 1170 доз, тобто 195 флаконів. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

    «Вакциною Pfizer-BioNTech перш за все щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Розпочнуть імунізацію препаратом на Буковині вже у понеділок, 19 квітня», – ідеться у повідомленні.

    В ОДА також зазначили, що вакцина Comirnaty (Комірнаті) – це мРНК-вакцина проти Covid-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

    Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у три тижні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Регіони почали отримувати Pfizer. На Буковину прибули 1170 доз
    Регіони почали отримувати Pfizer. На Буковину прибули 1170 доз
    Регіони почали отримувати Pfizer. На Буковину прибули 1170 доз
    Фото: пресслужби Чернівецької обласної державної адміністрації

    Як відомо, 17 квітня 29 250 доз вакцини відправили з національного складу в регіони – по 1170 доз у кожну з областей та в місто Київ. Разом з вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

    Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація від коронавірусу всіх охочих.

    Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу.

    У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

    Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.

    Читайте також статті:
    Теги: Київ медицина Чернівецька область щеплення вакцинація місто Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies