На Чернігівщині зафіксували черговий коронавірусний антирекорд



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Антирекорд нових випадків коронавірусу зафіксували на Чернігівщині

Загалом з початку епідемії на Чернігівщині 2484 випадків інфікування коронавірусом

За минулу добу зареєстрована рекордна кількість інфікованих коронавірусом в Чернігівській області. Всього виявили 112 нових випадків.

Про це повідомив глава Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook.

Так, 21 новий випадок виявлений у Борзнянському та стільки ж у Носівському районах, 18 - у Бобровицькому, 14 - у Чернігові, по 8 випадків у Ніжині та Прилуцькому районі, по 4 випадки у Ічнянському, Ніжинському та Сновському районах, три випадки у Коропському районі, два - у Срібнянському, по одному - у Прилуках, Козелецькому, Менському, Новгород-Сіверському та Ріпкинському районах.

Загалом з початку епідемії на Чернігівщині 2484 випадків інфікування коронавірусом, із них 40 летальних випадків та 9 померлих осіб із супутнім діагнозом Covid-19.

Нагадаємо, в Україні станом на 8 вересня виявлено ще 2411 людей, які захворіли на Covid-19. Це на 237 випадків більше, ніж днем раніше (2174). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 379), померли – 57 (31). Загалом від початку пандемії в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 140479 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934