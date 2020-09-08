У Туреччині від коронавірусу помер українець: сім'я не може вивезти тіло на батьківщину



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Житель міста Виноградів Закарпатської області вирушив на відпочинок до Туреччини з дружиною і дочкою

Страхова компанія відмовляється покрити вартість транспортування померлого туриста

Українець на відпочинку в Туреччині раптово захворів на коронавірус і помер. Тепер його сім'я не може репатріювати тіло в Україну.

Про це заявила подруга дружини покійного Ірина Гуцол в Facebook.

Відомо, що житель міста Виноградів Закарпатської області вирушив на відпочинок до Туреччини з дружиною і дочкою.

«Потрібна ваша допомога, щиро вірю в силу фб! У моєї колеги Вікторії Лях помер чоловік від коронавірусу в Туреччині. Ця найстрашніша пандемія косить і забирає кращих з кращих. Тому прошу про допомогу, тому що Віка з дочкою біля чоловіка в Туреччині і потрібні великі кошти для транспортування тіла чоловіка. Може, хтось зможе допомогти грошима, а хтось порадою», – пише Гуцол.

Як уточнила жінка в коментарях, страхова компанія відмовляється покрити вартість репатріації, адже у застрахованої особи «відсутня розширена програма страхування Covid–19».

«Згідно з програмою Sport B new, яка у цього застрахованого, випадок відповідальності страхової компанії з приводу ковід припиняється через 14 днів після ведення кейса. Також інформуємо Вас про те, що після прибуття на територію батьківщини Ви маєте право звернутися у Вашу страхову компанію з питання про відшкодування», – процитувала Гуцол відповідь страхової.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіха відповів на публікацію, порадивши родичам загиблого звернутися за допомогою в українське консульство в Анкарі, Антальї або Стамбулі.

Нагадаємо, турецька влада посилила карантин у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості заражень коронавірусної інфекції. Розпорядження було надіслано губернаторам усіх провінцій.