Учені Оксфордського університету описали вплив високого тиску на мозок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Важливо перешкоджати цьому погіршенню, щоб запобігти подальшому прогресу, – зазначають вчені

У людей віком від 44 до 70 років високий кров'яний тиск був пов'язаний з погіршеними когнітивними функціями

Високий кров'яний тиск і діабет 2-го типу небезпечні для мозку і негативно позначаються на такі когнітивні здібності, як мислення і пам'ять. До такого висновку прийшли вчені Оксфордського університету, які розкрили результати наукової роботи в журналі Nature Communications.

«Фахівці проаналізували дані, отримані при МРТ-сканування 22 тисяч учасників довгострокового дослідження UK Biobank. Це дозволило їм відстежити зміни в сірій і білій речовині мозку з урахуванням клінічних, демографічних і когнітивних чинників. Виявилося, що фактори ризику, пов'язані з кровопостачанням, впливають на обсяг мозкової речовини в лобно-тім'яної області, а також на цілісність білої речовини (пучків аксонів) між регіонами», – йдеться в повідомленні.

Виявилося, що у учасників віком від 44 до 70 років більше високий кров'яний тиск був пов'язаний з погіршеними когнітивними функціями. Однак у людей старше 70 років ця кореляція не виявляється. П'ять відсотків добровольців страждали на діабет другого типу, і наявність цього захворювання також було фактором зниження пам'яті і мислення.

У той же час вчені підкреслюють, що втрата пам'яті дуже мала і не можна порівняти з тим, що спостерігається при деменції. Однак сам факт наявності такого ефекту говорить про незначних пошкодженнях мозку, що відбуваються в середньому віці. Важливо перешкоджати цьому погіршенню, щоб запобігти подальшому прогресу.

Нагадаємо, що вчені назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при Covid-19 в 12 разів.