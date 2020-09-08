Інфікованого коронавірусом голову Львівської облради госпіталізували, – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Львівської облради захворів коронавірусом

Раніше Ганущин лікувався від коронавірусу вдома, після чого його стан погіршився

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин доставлений на лікування в КЗ ЛОР Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр через коронавірус.

Про це повідомляє місцеве видання Leopolis.

За даними видання, раніше Ганущин лікувався від коронавірусу вдома, після чого його стан погіршився.

Прессекретар Львівської обласної ради Уляна Лаврик заявила, що в даний час не може прокоментувати цю інформацію.

31 серпня голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що заразився коронавірусом.

Голова Львівської облради поінформував, що попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів.

«Дуже розраховую, що вас вірус пройде стороною. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого повороту подій був готовий», - написав Ганущин.

Голова облради зазначив, що зараз почуває себе «як при легкій застуді, яка сильно стомлює».

Нагадаємо, що Львівська область – лідер за кількістю хворих на коронавірус. Там, за станом на вівторок, 8 вересня, заразилися 15881 осіб.