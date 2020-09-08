Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 2411 нових хворих на Covid-19



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За добу в Україні померли 57 людей

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 2934 летальних випадків

В Україні за минулу добу, 7 вересня виявлено ще 2411 людей, які захворіли на Covid-19. Це на 237 випадків більше, ніж днем раніше (2174). Такі дані оприлюднені на Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 379), померли – 57 (31).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 140479 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.

До слова, у світі станом на 7 вересня коронавірус виявили майже у 27, 5 млн людей. Загалом від початку пандемії вже 896 867 осіб померли від коронавірусу, одужали - 19 590 272. Лідером поширення коронавірусу залишається Індія, де виявили 75 тисяч хворих. У США зареєстрували 25 тисяч випадків, у Бразилії – 10 тисяч, в Аргентині – близько 9 тисяч.

Як повідомлялося, ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.