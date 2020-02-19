На Харківщині у чотирьох школярів діагностували гепатит А



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У всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно

Стан дітей задовільний

У Харківській області лікарі діагностували чотири випадки гострого вірусного гепатиту А серед школярів.

Про це повідомляє пресслужба обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що вірусом захворіли учні школи №1 у селі Борова.

«Станом на 18.02.2020 у всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно. Всі захворілі госпіталізовані - один хворий до КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» та троє хворих до інфекційного відділення КНП «Борівська центральна районна лікарня», стан їх задовільний, отримують відповідне лікування», - йдеться у повідомленні.

Місцева влада разом з представниками медичних закладів почали епідеміологічне розслідування, аби встановити причини виникнення спалаху гепатиту.

Нагадаємо, у грудні минулого року до медичних закладів Чернігова було госпіталізовано понад 40 людей з гепатитом А.