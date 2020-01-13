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    Здоров'я

    Від грипу в Україні померла 31-річна вагітна

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    Від грипу в Україні померла 31-річна вагітна

    Медикам вдалося врятувати немовля

    В Україні від грипу померла вагітна жінка, проте лікарям вдалося врятувати немовля.
    Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

    31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти їй провели кесарів розтин.

    Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С.

    13 січня дитину із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.

    ЦГЗ нагадує основні симптоми грипу:

    • раптовий початок хвороби;
    • головний біль;
    • ломота у м’язах та суглобах;
    • біль у горлі;
    • підвищення температури тіла до 38 °С і більше;
    • кашель;

    Нагадаємо, що на початку січня від грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби. 

    Від початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.

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