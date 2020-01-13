Від грипу в Україні померла 31-річна вагітна
Медикам вдалося врятувати немовляВ Україні від грипу померла вагітна жінка, проте лікарям вдалося врятувати немовля.
Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).
31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти їй провели кесарів розтин.
Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С.
13 січня дитину із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.
ЦГЗ нагадує основні симптоми грипу:
- раптовий початок хвороби;
- головний біль;
- ломота у м’язах та суглобах;
- біль у горлі;
- підвищення температури тіла до 38 °С і більше;
- кашель;
Нагадаємо, що на початку січня від грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби.
Від початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.