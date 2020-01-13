Від грипу в Україні померла 31-річна вагітна



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Медикам вдалося врятувати немовля

В Україні від грипу померла вагітна жінка, проте лікарям вдалося врятувати немовля.Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти їй провели кесарів розтин.

Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С.

13 січня дитину із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.

ЦГЗ нагадує основні симптоми грипу:

раптовий початок хвороби;

головний біль;

ломота у м’язах та суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38 °С і більше;

кашель;

Нагадаємо, що на початку січня від грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби.

Від початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.