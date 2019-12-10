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    Здоров'я

    Спалах гепатиту у Чернігові: кількість хворих зросла до 41

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    Станом на&nbsp;9 грудня на&nbsp;гепатит у Чернігові захворіла 41 особа, у&nbsp;тому числі 30 дітей та&nbsp;11 дорослих - Спалах гепатиту у Чернігові: кількість хворих зросла до 41
    Станом на 9 грудня на гепатит у Чернігові захворіла 41 особа, у тому числі 30 дітей та 11 дорослих

    До медичних закладів Чернігова госпіталізовано 39 хворих

    У Чернігові триває спалах вірусного гепатиту А, кількість хворих зросла до 41. Про це повідомили в Чернігівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

    За даними фахівців, станом на 9 грудня на гепатит захворіла 41 особа, у тому числі 30 дітей та 11 дорослих. Серед захворілих 27 учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 у Чернігові.

    До медичних закладів було госпіталізовано 39 хворих.

    «Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно», — заявили у центрі.

    Раніше повідомлялося ,що кількість людей, які захворіли на гепатит А у чернігівській школі, зросла до 29 осіб.

    У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я діти школа Чернігів інфекція гепатит
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