Спалах гепатиту у Чернігові: кількість хворих зросла до 41



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Станом на 9 грудня на гепатит у Чернігові захворіла 41 особа, у тому числі 30 дітей та 11 дорослих

До медичних закладів Чернігова госпіталізовано 39 хворих

У Чернігові триває спалах вірусного гепатиту А, кількість хворих зросла до 41. Про це повідомили в Чернігівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

За даними фахівців, станом на 9 грудня на гепатит захворіла 41 особа, у тому числі 30 дітей та 11 дорослих. Серед захворілих 27 учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 у Чернігові.

До медичних закладів було госпіталізовано 39 хворих.

«Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно», — заявили у центрі.

Раніше повідомлялося ,що кількість людей, які захворіли на гепатит А у чернігівській школі, зросла до 29 осіб.

У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.