Спалах гепатиту у Чернігові: кількість хворих зросла до 41
До медичних закладів Чернігова госпіталізовано 39 хворих
У Чернігові триває спалах вірусного гепатиту А, кількість хворих зросла до 41. Про це повідомили в Чернігівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
За даними фахівців, станом на 9 грудня на гепатит захворіла 41 особа, у тому числі 30 дітей та 11 дорослих. Серед захворілих 27 учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 у Чернігові.
До медичних закладів було госпіталізовано 39 хворих.
«Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно», — заявили у центрі.
Раніше повідомлялося ,що кількість людей, які захворіли на гепатит А у чернігівській школі, зросла до 29 осіб.
У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.