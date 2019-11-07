Гепатит А атакував друге село Біляївського району Одещини



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Радяться учні школи села Василівка фото Марії Гриньової у Facebook

Служби вживають заходи щодо локалізації вірусної хвороби

Перший випадок захворювання зареєстровано у школярки села Василівка. Згодом захворіло ще чотири школяра і дорослий.

Про це повідомляє Біляївська райдержадміністрація.

Після терміново скликаної комісії з надзвичайних ситуацій Василівська сільрада виділила 34 тис. грн. на придбання вакцини для вакцинації дітей та оточення хворих. Зроблено переоблік всіх дітей села, проводиться вакцинація, імунопрофілактика. В школі оголошено 35-денний карантин. В свою чергу сільська рада надала матеріальну допомогу двом хворим дітям, розглядається питання про допомогу іншим.

Поки зусиллями відповідних структур велася боротьба з проявами гепатиту А у селі Василівці, хворобу виявили в іншому населеному пункті Біляївського району – у селі Кам’янка. Тут недугу виявили у двох сельчан. В Кам’янці також проводяться необхідні санітарні заходи щодо локалізації вірусної хвороби.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується імунітет до хвороби. В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї. Тому гепатит А часто називають хворобою брудних рук.