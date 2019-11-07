Гепатит А атакував друге село Біляївського району Одещини
Служби вживають заходи щодо локалізації вірусної хвороби
Перший випадок захворювання зареєстровано у школярки села Василівка. Згодом захворіло ще чотири школяра і дорослий.
Про це повідомляє Біляївська райдержадміністрація.
Після терміново скликаної комісії з надзвичайних ситуацій Василівська сільрада виділила 34 тис. грн. на придбання вакцини для вакцинації дітей та оточення хворих. Зроблено переоблік всіх дітей села, проводиться вакцинація, імунопрофілактика. В школі оголошено 35-денний карантин. В свою чергу сільська рада надала матеріальну допомогу двом хворим дітям, розглядається питання про допомогу іншим.
Поки зусиллями відповідних структур велася боротьба з проявами гепатиту А у селі Василівці, хворобу виявили в іншому населеному пункті Біляївського району – у селі Кам’янка. Тут недугу виявили у двох сельчан. В Кам’янці також проводяться необхідні санітарні заходи щодо локалізації вірусної хвороби.