На Хмельниччині в психоневрологічному інтернаті 76 людей захворіли на Covid-19



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В Інтернаті на Хмельниччині 76 підтверджених випадків Covid-19

З 90 співробітників інтернату зараз працюють тільки 26

У Кривчицькому психоневрологічному інтернаті в Хмельницькій області 25 червня зафіксували масове зараження коронавірусом.

Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА. У медзакладі виявили 76 нових заражених.

«Протягом останньої доби в 76 осіб, які перебувають у цьому інтернаті, лабораторно підтверджено захворювання на Covid-19. П'ятьох із них уже госпіталізовано до Хмельницької інфекційної лікарні», – сказано в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, з 90 співробітників інтернату зараз працюють тільки 26.

Директор інтернату Юрій Шубарський зазначив у Facebook, що як керівник специфічного закладу намагався максимально дотримуватися всіх карантинних норм.

«Але пандемія не змусила себе чекати, і сьогодні маємо на території 76 підтверджених випадків Covid-19. Це більшість людей, які перебувають тут. Далі робимо тестування. Стан хворих наразі задовільний. Немає жодних карантинних порушень. Перебуваємо на обсервації. Є проблеми з персоналом, вони не витримують емоційного навантаження й просто залишають робоче місце. Нас залишилося тільки 26 людей, які згодні працювати й рухатися далі. Завтра очікуємо ще 120 результатів тестів», – написав Шубарський.

Нагадаємо, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській та Рівненській областях, а також у місті Києві. У Львівській області — 209, Рівненській області — 116 та місті Києві – 113. Черговий антирекорд ми бачимо вже протягом двох тижнів.

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Станом на 26 червня зайнято 3839 ліжок із 23 419, виділених для хворих на Covid-19. Наразі на апараті ШВЛ знаходиться 76 хворих. 30 102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.