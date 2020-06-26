Кожен третій українець переконаний, що коронавірус був розроблений навмисно (опитування)
Третина українців вважає, що коронавірус поширили навмисно, щоб зменшиьи чисельність населення
Опитування про те, що думають українці про коронавірус , провів Київський міжнародний інститут соціології
Кожен третій українець переконаний, що коронавірус був «спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам». Так вважають 37% респондентів згідно з результатами опитування «Думки і погляди населення України щодо походження коронавірусу і його поширення у світі: травень-червень 2020 року», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Ще 29% обрали варіант, що коронавірус «зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю». Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу. Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%.
Респондентам, які обрали варіант про штучне походження, але випадкове поширення у світі, ставили додаткове запитання «А в якій країні, на Вашу думку, був штучно зроблений коронавірус?». Запитання ставили у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.
Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.
Водночас, респондентам, які обрали варіант «коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам», ставилося додаткове запитання «А хто, на Вашу думку, відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу?». Запитання також ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.
Половина респондентів (49%) не змогли відповісти на запитання. Разом з цим, 26% вважають, що Китай відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу. Далі йдуть США (11%) і Росія (2%). Інші відповіді називалися рідше.
КМІС провів опитування з 31 травня до 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.
Нагадаємо, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській та Рівненській областях, а також у місті Києві. У Львівській області — 209, Рівненській області — 116 та місті Києві – 113. Черговий антирекорд ми бачимо вже протягом двох тижнів.
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Всього41117
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Хворіють21732
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Одужали18299
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Померли1086
Станом на 26 червня зайнято 3839 ліжок із 23 419, виділених для хворих на Covid-19. Наразі на апараті штучної вентиляції легеньперебуває 76 хворих. 30 102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.