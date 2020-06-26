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    Коронавірусна мапа Києва: де у столиці найбільше хворих

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    Захворюваність на коронавірус у Києві станом на 26 червня - Коронавірусна мапа Києва: де у столиці найбільше хворих
    Захворюваність на коронавірус у Києві станом на 26 червня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Кличко повідомив про 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19

    За даними мера Києва Віталій Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. Один випадок – летальний. Про це мер повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

    Серед тих, що захворіли:

    • 58 жінок віком від 19 до 85 років,
    • дівчинка, якій 4 роки,
    • 49 чоловіків віком від 18 до 78 років,
    • семеро хлопчиків, від 3-х до 15 років. 

    До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 17 людей. Усього коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.

    «Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18. Та в Деснянському районі – 15 випадків», - розповів Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

    Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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