Коронавірусна мапа Києва: де у столиці найбільше хворих



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Захворюваність на коронавірус у Києві станом на 26 червня Джерело: пресслужба мера Києва

Кличко повідомив про 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19

За даними мера Києва Віталій Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. Один випадок – летальний. Про це мер повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли:

58 жінок віком від 19 до 85 років,

дівчинка, якій 4 роки,

49 чоловіків віком від 18 до 78 років,

семеро хлопчиків, від 3-х до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 17 людей. Усього коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18. Та в Деснянському районі – 15 випадків», - розповів Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.