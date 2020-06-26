Коронавірусна мапа Києва: де у столиці найбільше хворих
Кличко повідомив про 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19
За даними мера Києва Віталій Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. Один випадок – летальний. Про це мер повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.
Серед тих, що захворіли:
- 58 жінок віком від 19 до 85 років,
- дівчинка, якій 4 роки,
- 49 чоловіків віком від 18 до 78 років,
- семеро хлопчиків, від 3-х до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 17 людей. Усього коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.
«Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18. Та в Деснянському районі – 15 випадків», - розповів Кличко.
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Всього41117
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Хворіють21732
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Одужали18299
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Померли1086
Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.
Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.