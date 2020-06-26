Київ готовий ухвалити рішення про повернення до жорсткого карантину



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Киян закликають нехтувати елементарними правилами безпеки, щоб не довелося повертатися до карантину

Кличко назвав умову для посилення обмежень

Столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти, що потрібно піднімати економіку», - сказав Кличко.

«Але, на жаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися, не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями», - наголосив мер.

Кличко підкреслив, що міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.

«Вірус не відступив. І, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення», - зазначив Кличко.

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

За даними Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. На сьогодні в столиці 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.