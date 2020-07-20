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    Здоров'я

    На Львівщині 19-річний хлопець через укус змії потрапив до реанімації

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    Львів&rsquo;янин потрапив до реанімації через укус змії - На Львівщині 19-річний хлопець через укус змії потрапив до реанімації
    Львів’янин потрапив до реанімації через укус змії

    19-річний житель Львова відпочивав в селі Либохора Сколівського району

    У реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні потрапив 19-річний львів’янин, якого вкусила змія.

    Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

    За даними рятувальників, у реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні, з діагнозом – укус змії пальця правої руки, поступив 19-річний житель Львова, який відпочивав в селі Либохора Сколівського району.

    Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

    Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

    У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

    Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

    До слова, у Дніпрі мешканка багатоквартирного будинку виявила у себе в квартирі живу змію.

    здоров'я Львівщина ДСНС ліс
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