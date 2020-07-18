Українські зірки відреагували на інцидент з ведучою Марічкою Падалко у прямому ефірі



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Під час прямого ефіру у телеведучої Марічки Падалко випала частина переднього зуба

Юрій Горбунов, Злата Огнєвіч, Соломія Вітвіцька та багато інших підтримали Марічку

15 липня, під час прямого ефіру на телеканалі «1+1», у телеведучої Марічки Падалко випала частина переднього зуба.

Марічка у цю мить не розгубилася та продовжила говорити, ніби нічого не трапилося.

Уважна глядачка блогерка Ekulka це помітила і виклала в Instagram відео зі словами захоплення професіоналізмом і витримкою Марічки.

Вмить відео набрало тисячі лайків і коментів і розлетілося всіма новинами в Україні та за кордоном.

Як зауважив ведучий «Сніданку з 1+1» Єгор Гордєєв: «Марічка Падалко стала героїнею дня. Хіба що CNN не показали історію Марічки».

Падалко наступного ранку вийшла у прямий ефір новин із сяючою усмішкою, яку вже чекали побачити мільйони глядачів, і подякувала за підтримку.

«Я вважала, що це залишиться не поміченим, і ми про це ніколи не будемо згадувати, але ми недооцінили уважність наших глядачів. Я тоді до пізньої ночі не могла заснути і від кількості коментарів, і слів підтримки. І я надзвичайно вдячна глядачам і особливо підтримці колег, тому що в такій ситуації – це найголовніше. Дякую», – сказала Марічка

Пізніше в свій Instagram телезірка написала, що тепер хоче жити сьогоднішнім днем, а не вчорашнім.

Ведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс відмітила, що Марічка Падалко з тих людей, яка нічого не боїться, коли щось йде не за планом у прямому ефірі.

«Марічко, ти величезна молодець, бо ти над такими казусами вмієш посміятися і не робити з цього величезної трагедії», – сказала Шовкопляс

Слова підтримки написали шоумен і продюсер Юрій Горбунов, ведуча «Сніданок. Вихідний» Валентина Хамайко, колега по «ТСН» Соломія Вітвіцька, танцівник-хореограф Євгеній Кот, співачка Злата Огнєвіч, ведуча Леся Нікітюк, дієтолог Наталія Самойленко, суддя «Танців з зірками» Влад Яма, ведуча «2+2» Катерина Нестеренко, ведуча Ольга Фреймут, засновник фонду «Таблеточки» Оля Кудиненко та багато інших.

Юрій Горбунов: Браво!

Валентина Хамайко: Марічко, витримка і спокій – це найсильніше, що є у кожній жінці! А ще ти мега професіонал

Женя Кот: Друзі, хочу підтримати дуже сміливого і крутого професіонала – ведучу новин Марічку Падалко. Ви неймовірна, смілива та крута жінка. Величезне дякую за те, що ви такий професіонал своєї справи. Ви найкраща!

Злата Огнєвіч: Головне, що я хочу сказати – Марічко, ви професіонал з великої букви. Чесно я не знаю, що б я робила на вашому місці, якби це трапилось зі мною під час прямого ефіру. Марічко – ви мій герой

Соломія Вітвіцька: Ти мега крута! Навіть оком не моргнула! Я до останнього думала, що це жуйка! Респект за реакцію!

Наталія Самойленко: Марічко, ви мегакрута! Я дивилась ці новини в прямому ефірі і нічого не помітила

Оля Кудиненко: Марічко, ти супер мега-профі! Захоплююся тобою вчергове! І, сподіваюсь, це було не боляче

Катерина Нестеренко: Марічко, ти неперевершена – витримка + професіоналізм!

Ольга Фреймут: Марічко, захоплююся тобою! Такою могла бути реакція лише королеви! Неймовірна дівчина!

Melovin: Максимально професійно. Браво!

Нагадаємо, телеведуча Марічка Падалко показала білосніжну посмішку після конфузу із зубом.

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Джерело: ТСН