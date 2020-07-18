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    Новини

    На Прикарпатті аварійно приземлився легкомоторний літак

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    В Івано-Франківській області літак здійснив аварійну посадку - На Прикарпатті аварійно приземлився легкомоторний літак
    В Івано-Франківській області літак здійснив аварійну посадку
    Фото: ДСНС

    Літак жорстко приземлився на поле

    У Коломиї Івано-Франківської області здійснив аварійну посадку на поле легкомоторний літак.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що аварія сталася ввечері 18 липня.

    На борту перебувала одна особа – пілот.

    Жертв та постраждалих немає.

    Після приземлення у літака повністю розбитий і пошкоджений корпус, крила, відвалилися колеса.

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    На Прикарпатті аварійно приземлився легкомоторний літак
    На Прикарпатті аварійно приземлився легкомоторний літак
    Фото: ДСНС

    На місці аварії працюють рятувальники.

    Нагадаємо, вчора на Київщині у Макарівському районі впав та загорівся легкомоторний літак, обійшлося без загиблих.

    ДСНС Івано-Франківщина літак аварія рятувальники
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