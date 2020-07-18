На Прикарпатті аварійно приземлився легкомоторний літак
В Івано-Франківській області літак здійснив аварійну посадку
Фото: ДСНС
Літак жорстко приземлився на поле
У Коломиї Івано-Франківської області здійснив аварійну посадку на поле легкомоторний літак.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що аварія сталася ввечері 18 липня.
На борту перебувала одна особа – пілот.
Жертв та постраждалих немає.
Після приземлення у літака повністю розбитий і пошкоджений корпус, крила, відвалилися колеса.
На місці аварії працюють рятувальники.
Нагадаємо, вчора на Київщині у Макарівському районі впав та загорівся легкомоторний літак, обійшлося без загиблих.