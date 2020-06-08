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    Суспільство

    У Дніпрі змія заповзла в квартиру на сьомому поверсі: рятувальники зловили її на кухні

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    Змію виловили на кухні квартири на сьомому поверсі - У Дніпрі змія заповзла в квартиру на сьомому поверсі: рятувальники зловили її на кухні
    Змію виловили на кухні квартири на сьомому поверсі

    Рятувальники виловили змію за допомогою спеціального пристрою і випустили за межами міста

    У Дніпрі мешканка багатоквартирного будинку виявила у себе в квартирі живу змію.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    У відомстві заявили, що жінка викликала рятувальників, щоб ті допомогли їй позбутися плазуна.

    Співробітники ДСНС після прибуття з’ясували, що змія завдовжки орієнтовно 1 метр заліла на кухню квартири на сьомому поверсі.

    За словами рятувальників, вони виловили змію за допомогою спеціального пристрою і випустили за межами міста.

    Крім того, на наступний день ще одного плазуна виявили в селі Любимівка поруч з Дніпром на території приватного домоволодіння. Четверо рятувальників змію піймали і також вивезли за межі міста і випустили.

    ДСНС Дніпро рятувальники
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