  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Львівщині за минулу добу підтвердили 204 нових випадки Covid-19

    • Розсилка
    На Львівщині 4627 осіб хворіють на Covid-19 - На Львівщині за минулу добу підтвердили 204 нових випадки Covid-19
    На Львівщині 4627 осіб хворіють на Covid-19

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 4627 осіб

    На Львівщині станом на 25 червня підтверджено 4627 випадків інфікування коронавірусом, з них 123 – летальні. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 800 ПЛР-тестів, з них з нових проб – 630 ПЛР-тестів. Відтак, 204 — позитивні, з них з нових проб – 129. Серед них львів`ян – 51. Загалом в роботу взяли 686 проб, залишок у холодильнику — 900 проб. Про це повідомили у Львівській міській раді.

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5911 осіб, госпіталізовані — 1010, на амбулаторному лікуванні — 4901 особа, виписані — 819 осіб. Зараз у лікарні перебуває 191 особа, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

    Зранку 25 червня  у 8-ій міській лікарні Львова перебуває 82 пацієнти, а у 1-ій міській лікарні — 71 пацієнт.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      39014
    • Хворіють
      20554
    • Одужали
      17409
    • Померли
      1051

    Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.

    Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ