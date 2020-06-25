На Львівщині за минулу добу підтвердили 204 нових випадки Covid-19



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На Львівщині 4627 осіб хворіють на Covid-19

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 4627 осіб

На Львівщині станом на 25 червня підтверджено 4627 випадків інфікування коронавірусом, з них 123 – летальні. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 800 ПЛР-тестів, з них з нових проб – 630 ПЛР-тестів. Відтак, 204 — позитивні, з них з нових проб – 129. Серед них львів`ян – 51. Загалом в роботу взяли 686 проб, залишок у холодильнику — 900 проб. Про це повідомили у Львівській міській раді.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5911 осіб, госпіталізовані — 1010, на амбулаторному лікуванні — 4901 особа, виписані — 819 осіб. Зараз у лікарні перебуває 191 особа, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Зранку 25 червня у 8-ій міській лікарні Львова перебуває 82 пацієнти, а у 1-ій міській лікарні — 71 пацієнт.

Коронавірус в Україні

Всього 39014

Хворіють 20554

Одужали 17409

Померли 1051

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Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.

Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.