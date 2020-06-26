Посилення карантину. Мерія Ужгорода звернулася до Нацгвардії



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В Ужгороді поліція посилила контроль за дотриманням карантинних обмежень

Місцева влада посилює епідемконтроль на ринках

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв в інтерв’ю «Главкому» розповів, як живе місто в умовах посиленого карантину.

«Працюють мобільні групи, які стежать за дотриманням карантинних заходів у супермаркетах, продовольчих і непродовольчих магазинах, на ринках, у маленьких магазинах, закладах громадського харчування. Ми провели нараду і я дав доручення Муніципальній варті, разом з поліцією, контролювати жорсткіші вимоги до громадян, штрафувати, це все оприлюднювати (інформацію про свої дії), щоби громадяни бачили, що усе це діє, щоби послаблення карантину вони не сприймали як скасування карантину.

Мер зазначив, що продуктові ринки у місті працюють і наразі не планують їх закривати, щоправда, мерія звернулися у поліцію, щоб та посилила контроль за дотриманням карантинних обмежень.

«З обласною владою ми працюємо синхронно. Західний регіон є специфічний. У нас багато продукції, вирощеної в селах. Я розумію, що в супермаркетах продукти дорожчі, на ринку дешевші. Ми контролюємо ситуацію, намагаємося, щоби було дотримання карантинних заходів на ринках, бо вони працюють», – зазначив мер Ужгорода.

Нагадаємо, станом на 25 червня на Закарпатті за минулу добу у 85 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 2454 закарпатців встановлено діагноз Covid-19, із яких – 392 медики та 155 діти