  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Буковині виявили 51 новий випадок коронавірусу

    • Розсилка
    На Буковині виявили 51 новий випадок коронавірусу - На Буковині виявили 51 новий випадок коронавірусу
    На Буковині виявили 51 новий випадок коронавірусу

    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4582 особи

    На Буковині 25 червня офіційно підтверджено ще 51 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 535 зразків.

    Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4582 особи», - написав очільник ОДА.

    Він додав, що 37 буковинців за четвер здолали Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що на Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані. Крім того, на Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19.

    З минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      40008
    • Хворіють
      21183
    • Одужали
      17758
    • Померли
      1067

    А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    мер Чернівецька область коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ