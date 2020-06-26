На Буковині виявили 51 новий випадок коронавірусу
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4582 особи
На Буковині 25 червня офіційно підтверджено ще 51 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 535 зразків.
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4582 особи», - написав очільник ОДА.
Він додав, що 37 буковинців за четвер здолали Covid-19.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані. Крім того, на Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19.
З минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.
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Всього40008
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Хворіють21183
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Одужали17758
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Померли1067
А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.