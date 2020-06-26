В Україні за добу – 1109 нових випадків коронавірусу



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Загальна кількість заражених в Україні становить 41 117 людей

В Україні - черговий антирекорд. Кількість нових хворих на 115 більше, ніж вчора

Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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Нагадаємо, що вчора повідомлялося. що загалом в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.