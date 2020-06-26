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    В Україні за добу – 1109 нових випадків коронавірусу

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    <p>Загальна кількість заражених в Україні становить 41 117 людей</p> - В Україні за добу – 1109 нових випадків коронавірусу

    Загальна кількість заражених в Україні становить 41 117 людей

    В Україні - черговий антирекорд. Кількість нових хворих на 115 більше, ніж вчора

    Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. 

    Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

    Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

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    Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей. 

    Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    Нагадаємо, що вчора повідомлялося. що загалом в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено  606 766 тестувань методом ПЛР.

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