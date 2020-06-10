  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Львівщині за добу – 78 випадків Covid-19

    • Розсилка
    На Львівщині -&nbsp;&nbsp;2289 випадків Covid-19 - На Львівщині за добу – 78 випадків Covid-19
    На Львівщині -  2289 випадків Covid-19

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2289 осіб

    На Львівщині 10 червня підтверджено 2289 випадків інфікування коронавірусом, з них 80 – летальні. за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 411 ПЛР-тестів, з яких 78 – позитивні (з них – 45 це мешканці Львова). Зазначимо, попередньої доби було зареєстровано 49 випадків Covid-19. Про це повідомили у Львівській міській раді.

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5144 особи, госпіталізовані – 804, на амбулаторному лікуванні – 4340 осіб, виписані – 616 осіб. Зараз у лікарні перебуває 180 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 1 особа.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2289 осіб, 80 людей померло. 557 пацієнтів одужало.

    Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 9 червня підтверджено 2211 випадків інфікування коронавірусом, з них 73 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 220 ПЛР-тестів, з яких 49 – позитивні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

     

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ