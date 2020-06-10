На Львівщині за добу – 78 випадків Covid-19
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2289 осіб
На Львівщині 10 червня підтверджено 2289 випадків інфікування коронавірусом, з них 80 – летальні. за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 411 ПЛР-тестів, з яких 78 – позитивні (з них – 45 це мешканці Львова). Зазначимо, попередньої доби було зареєстровано 49 випадків Covid-19. Про це повідомили у Львівській міській раді.
За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5144 особи, госпіталізовані – 804, на амбулаторному лікуванні – 4340 осіб, виписані – 616 осіб. Зараз у лікарні перебуває 180 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 1 особа.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2289 осіб, 80 людей померло. 557 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 9 червня підтверджено 2211 випадків інфікування коронавірусом, з них 73 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 220 ПЛР-тестів, з яких 49 – позитивні.
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Всього28381
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Хворіють14779
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Одужали12769
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Померли833
Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.