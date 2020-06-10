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    Коронавірус в Україні: за добу 525 нових випадків Covid-19

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    У Києві минулої доби на коронавірус захворіли 57 людей - Коронавірус в Україні: за добу 525 нових випадків Covid-19
    У Києві минулої доби на коронавірус захворіли 57 людей
    Фото Людмили Антоненко, головної лікарки Олександрівської клінічної лікарні

    Найбільше нових випадків за минулу добу підтвердили у Волинській та Львівській областях, а також у Києві

    В Україні з початку епідемії Covid-19 виявили у 28 381 людини, з них 12 769 пацієнтів уже одужали, а 833 — померли від ускладнень. За минулу добу виявили 525 нових випадків, також 357 людей одужали та 23 померли.

    Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ранкового брифінгу в МОЗ.

    Зазначимо, що днем раніше в Україні було зафіксовано 394 нових випадків коронавірусу, 13 людей померло від хвороби.

    Найбільше нових випадків за минулу добу підтвердили у Волинській (101) та Львівській областях (78), а також у Києві (57).

    Жодних нових випадків не зафіксували у п'ятьох областях: Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській та Херсонській.

    Загалом найбільшу кількість інфікованих виявили у Чернівецькій області — 3 757 та у Києві — 3 580. Далі йдуть Львівська (2 289) та Рівненська (2 122) області.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Разом з тим сьогодні в Україні розпочався черговий ерап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

     

    здоров'я міністр медицина Максим Степанов хвороби інфекція коронавірус
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