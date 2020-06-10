Коронавірус в Україні: за добу 525 нових випадків Covid-19
Найбільше нових випадків за минулу добу підтвердили у Волинській та Львівській областях, а також у Києві
В Україні з початку епідемії Covid-19 виявили у 28 381 людини, з них 12 769 пацієнтів уже одужали, а 833 — померли від ускладнень. За минулу добу виявили 525 нових випадків, також 357 людей одужали та 23 померли.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ранкового брифінгу в МОЗ.
Зазначимо, що днем раніше в Україні було зафіксовано 394 нових випадків коронавірусу, 13 людей померло від хвороби.
Найбільше нових випадків за минулу добу підтвердили у Волинській (101) та Львівській областях (78), а також у Києві (57).
Жодних нових випадків не зафіксували у п'ятьох областях: Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській та Херсонській.
Загалом найбільшу кількість інфікованих виявили у Чернівецькій області — 3 757 та у Києві — 3 580. Далі йдуть Львівська (2 289) та Рівненська (2 122) області.
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Всього28381
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Хворіють14779
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Одужали12769
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Померли833
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