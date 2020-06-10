В Україні за добу зафіксована рекордна кількість смертей від Covid-19



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23 людини померли від коронавірусу минулої доби

Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини. Такі дані розмістив Центр громадського здоров'я України.

Зазначимо, що днем раніше в Україні було зафіксовано 394 нових випадків коронавірусу, 13 людей померло від хвороби. Загалом від Covid-19 в Україні померли 833 людини.

Також 12 769 людей одужали, за останню добу - 357.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років — 35% та від 50 до 69 років — 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Волинській області — 101, Львівській області — 78, та Києві — 57.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.

Разом з тим сьогодні в Україні розпочався черговий ерап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.