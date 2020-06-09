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    Здоров'я

    На Львівщині за минулу добу – 49 нових випадків Covid-19

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    На Львівщині -&nbsp; 2211 випадків інфікування коронавірусом - На Львівщині за минулу добу – 49 нових випадків Covid-19
    На Львівщині -  2211 випадків інфікування коронавірусом

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2211 осіб

    На Львівщині станом на ранок 9 червня підтверджено 2211 випадків інфікування коронавірусом, з них 73 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 220 ПЛР-тестів, з яких 49 – позитивні (з них – 38 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді.

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5091 особа, госпіталізовані – 789, на амбулаторному лікуванні – 4302 осіб, виписані – 601 особа. Зараз у лікарні перебуває 178 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апараті штучної вентиляції легень – 1 особа.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено  у 2211 осіб, 73 людей померли, 531 пацієнт одужав.

    Нагадаємо, на Львівщині карантин продовжили до 12 червня. Продовження карантину на Львівіщині зумовлене високими показниками захворюваності на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - менше 400 випадків. Зазначимо, що напередодні було зафіксовано 463 нових випадки захворювання.

    здоров'я Львівщина медицина карантин коронавірус
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