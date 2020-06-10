За добу у Києві виявлено понад пів сотні нових випадків Covid-19



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За минулу добу від коронавірусу одужали 60 киян

Станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. За попередню добу збільшення складало 33 особи. З початку епідемії у Києві одужали 985 людей (за добу 60), померли 80 осіб (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 1865 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб. За попередню добу збільшення складало 24 особи. Загалом одужали 595 людей (за добу 18), померли – 38 (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 28381 випадок Covid-19. Протягом 9 червня отримано 525 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Нагадаємо, станом на ранок 9 червня, у Києві було підтверджено 3523 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 33 особи.

У Київській області було зафіксовано 1836 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 24 особи.