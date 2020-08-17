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    Здоров'я

    На Рівненщині зафіксували добовий антирекорд за кількістю зараження Covid-19

    • Розсилка

    Серед інфікованих однорічна дитина

    Увечері неділі, 16 серпня, у Рівненській області наявність нового типу коронавірусу Covid-19 підтвердили в іще 142 людей.

    Пацієнтам від 1 до 82 років, повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

    Також, за словами посадовця, на Рівненщині зафіксували новий летальний випадок, пов'язаний із коронавірусом: помер 60-річний мешканець Рівного.

    «Кількість захворювань зростає. Сьогодні маємо новий антирекорд Зменшення розповсюдження коронавірусної інфекції залежить від кожного з нас», - наголосив очільник ОДА.

    Він закликав жителів Рівненщини дотримуватися карантинних обмежень, а, зокрема, користуватися засобами індивідуального захисту в громадських місцях.

    Водночас ще 19 пацієнтів вилікувалися від Covid-19 та виписалися з медзакладів.

    Від початку спалаху в Рівненській області нову коронавірусну інфекцію підхопили 7 716 осіб. З них 109 інфікованих померли від ускладнень захворювання, тоді як ще 5 620 пацієнтів вже одужали.

    Влада Рівненської області вирішила від 17 серпня на два тижні ввести обмеження роботи транспорту в районах та містах, де встановлено «червоний» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки через Covid-19. 

    Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      91356
    • Одужали
      47822
    • Хворіють
      41466
    • Померли
      2068

    Минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину. 

    Рівненщина хвороби карантин коронавірус
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