На Рівненщині зафіксували добовий антирекорд за кількістю зараження Covid-19



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Серед інфікованих однорічна дитина

Увечері неділі, 16 серпня, у Рівненській області наявність нового типу коронавірусу Covid-19 підтвердили в іще 142 людей.

Пацієнтам від 1 до 82 років, повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

Також, за словами посадовця, на Рівненщині зафіксували новий летальний випадок, пов'язаний із коронавірусом: помер 60-річний мешканець Рівного.

«Кількість захворювань зростає. Сьогодні маємо новий антирекорд Зменшення розповсюдження коронавірусної інфекції залежить від кожного з нас», - наголосив очільник ОДА.

Він закликав жителів Рівненщини дотримуватися карантинних обмежень, а, зокрема, користуватися засобами індивідуального захисту в громадських місцях.

Водночас ще 19 пацієнтів вилікувалися від Covid-19 та виписалися з медзакладів.

Від початку спалаху в Рівненській області нову коронавірусну інфекцію підхопили 7 716 осіб. З них 109 інфікованих померли від ускладнень захворювання, тоді як ще 5 620 пацієнтів вже одужали.

Влада Рівненської області вирішила від 17 серпня на два тижні ввести обмеження роботи транспорту в районах та містах, де встановлено «червоний» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки через Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).

Коронавірус в Україні

Всього 91356

Одужали 47822

Хворіють 41466

Померли 2068

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