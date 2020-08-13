  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україну по-новому поділили на карантинні зони

    • Розсилка
    Україну по-новому поділили на карантинні зони

    «Червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину

    Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину. В Україні змінили показники по коронавирусу.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов на брифінгу.

    Згідно з рішенням комісії до «червоної зони» потрапили:

    Городенківський і Косовські райони Івано-Франківської області;

    • місто Самбір Львівської області;
    • Біляївка Одеської області;
    • місто Дубно, Костопільський та Рівненській райони Рівненської області;
    • Кіцманської район Чернівецької області.

    Київ потрапив у «жовту» зону карантину.

    «До регіонів зі значним поширенням коронавірусу увійшли місто Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області», - зазначив Степанов.

    Нові карантинні зони вступають в силу з 00:00 17 серпня.

    Повний список буде опубліковано незабаром на сайті МОЗ та Кабміну.

    Напередодні уряд змінив критерії до визначення карантинних зон.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      86140
    • Одужали
      46216
    • Хворіють
      37932
    • Померли
      1992

    До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано  1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії –  1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

    Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

     

    міністр Максим Степанов карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ