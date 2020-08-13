Україну по-новому поділили на карантинні зони
«Червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину
Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину. В Україні змінили показники по коронавирусу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов на брифінгу.
Згідно з рішенням комісії до «червоної зони» потрапили:
Городенківський і Косовські райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- Біляївка Одеської області;
- місто Дубно, Костопільський та Рівненській райони Рівненської області;
- Кіцманської район Чернівецької області.
Київ потрапив у «жовту» зону карантину.
«До регіонів зі значним поширенням коронавірусу увійшли місто Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області», - зазначив Степанов.
Нові карантинні зони вступають в силу з 00:00 17 серпня.
Повний список буде опубліковано незабаром на сайті МОЗ та Кабміну.
Напередодні уряд змінив критерії до визначення карантинних зон.
-
Всього86140
-
Одужали46216
-
Хворіють37932
-
Померли1992
До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).
Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.