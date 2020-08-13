Україну по-новому поділили на карантинні зони



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«Червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину

Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину. В Україні змінили показники по коронавирусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов на брифінгу.

Згідно з рішенням комісії до «червоної зони» потрапили:

Городенківський і Косовські райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

Біляївка Одеської області;

місто Дубно, Костопільський та Рівненській райони Рівненської області;

Кіцманської район Чернівецької області.

Київ потрапив у «жовту» зону карантину.

«До регіонів зі значним поширенням коронавірусу увійшли місто Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області», - зазначив Степанов.

Нові карантинні зони вступають в силу з 00:00 17 серпня.

Повний список буде опубліковано незабаром на сайті МОЗ та Кабміну.

Напередодні уряд змінив критерії до визначення карантинних зон.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.