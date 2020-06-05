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    Здоров'я

    На Сумщині за останню добу найбільше хворих на коронавірус зафіксували у Білопільському районі

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    <p>У Білопільському районі на Сумщині за добу &ndash; 9 випадків Covid-19</p> - На Сумщині за останню добу найбільше хворих на коронавірус зафіксували у Білопільському районі

    У Білопільському районі на Сумщині за добу – 9 випадків Covid-19

    За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 47 випадків Covid-19

    За минулу добу у Сумській області зафіксували 11 випадків  Covid-19 (Білопільський район – 9, м. Тростянець – 1, Буринський район –1). Про це повідомили у Сумській ОДА.

    Наразі від коронавірусної інфекції в Сумській області одужали 155 осіб, з них 8 – за минулу добу (м. Суми – 3, м. Ромни – 4, м. Шостка – 1)

    За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, за весь час пандемії коронавірусу в Україні у м. Суми було зафіксовано 47 випадків захворювання, у Сумському районі – 12, м. Охтирка – 4, м. Конотоп – 14, Конотопський район – 26, м. Кролевець – 23, Кролевецький район – 8, м. Шостка – 14, Тростянецький район – 3, Роменський район – 2, Недригайлівський район – 1, м. Ромни – 8, Глухівський район – 2, м. Глухів – 5, Буринський район – 2, Охтирський район – 1, м. Лебедин – 1, Білопільський район – 14.

    5 червня у закладах охорони здоров’я Сумської області з 375 ліжок, що визначені для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, зайняті – 6, що становить 1,6% від загальної кількості ліжко-місць.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.

    здоров'я Суми медицина коронавірус
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