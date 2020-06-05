Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу



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Фото: pixabay.com

Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби

Станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103).

Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).

За добу госпіталізували 103 особу.

Загалом одужали 11 372 особи, летальних випадків – 762.

За попередню добу загалом було здійснено 16 793 тестування, з них – 11 142 дослідження методом ПЛР, а також 5 651 ІФА-тестувань.

Найбільше людей захворіли за добу у Києві – 82, Львівській області – 73, та на Рівненщині – 57.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 4 травня в Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (588 випадків за добу - антирекорд за весь час пандемії), з них 747 — летальні.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Як повідомлялось, станом на ранок п'ятниці, 5 червня, у світі 6 639 092 осіб інфіковано Covid-19. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 391 249 осіб. У свою чергу, одужали 2 853 460 людей.