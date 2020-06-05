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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу

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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу
    Фото: pixabay.com

    Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби

    Станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

    Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

    З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103).

    Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).

    За добу госпіталізували 103 особу.

    Загалом одужали 11 372 особи, летальних випадків – 762.

    За попередню добу загалом було здійснено 16 793 тестування, з них – 11 142 дослідження методом ПЛР, а також 5 651 ІФА-тестувань.

    Найбільше людей захворіли за добу у Києві – 82, Львівській області – 73, та на Рівненщині – 57.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, 4 травня в Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (588 випадків за добу - антирекорд за весь час пандемії), з них 747 — летальні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25411
    • Хворіють
      13622
    • Одужали
      11042
    • Померли
      747


    Як повідомлялось, станом на ранок п'ятниці, 5 червня, у світі 6 639 092 осіб інфіковано Covid-19Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 391 249 осіб. У свою чергу, одужали 2 853 460 людей.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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