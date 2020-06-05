В Україні виявлено 25 964 випадки Covid-19. Дані з усіх регіонів

Найбільше людей захворіли за добу у Києві – 82, на Львівщині – 73, та на Рівненщині – 57

Станом на ранок 5 червня в Україні підтверджено 25 964 випадки Covid-19, з них 11 372 одужали, 762 померли. Протягом останньої доби зафіксовано 553 нові випадки.

Усього в Україні 403 551 зразок досліджено методом ПЛР та 33 826 зразків — методом ІФА.

Загалом захворіли 1859 дітей та 4963 медиків.

На амбулаторному лікуванні 18 124 пацієнти, з них 1556 дітей та 4028 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 7840 осіб, з них 303 дітей та 935 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 298 осіб, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2685 медпрацівників та 817 дітей. 39 медиків померли від ускладнень Covid-19.

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Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1093 (697 одужали);

Волинська обл. — 1008 (294 одужали);

Дніпропетровська обл. — 960 (397 одужали);

Донецька обл. — 195 (119 одужали);

Житомирська обл. — 855 (482 одужали);

Закарпатська обл. — 1280 (551 одужав);

Запорізька обл. — 477 (280 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1507 (893 одужали);

м. Київ — 3292 (876 одужали);

Київська обл. — 1711 (472 одужали);

Кіровоградська обл. — 538 (413 одужали);

Луганська обл. — 51 (43 одужали);

Львівська обл. — 1988 (492 одужали);

Миколаївська обл. — 307 (188 одужали);

Одеська обл. — 970 (329 одужали);

Полтавська обл. — 272 (255 одужали);

Рівненська обл. — 1962 (1039 одужали);

Сумська обл. — 188 (155 одужали);

Тернопільська обл. — 1233 (963 одужали);

Харківська обл. — 1196 (474 одужали);

Херсонська обл. — 179 (165 одужали);

Хмельницька обл. — 501 (306 одужали);

Черкаська обл. — 432 (334 одужали);

Чернівецька обл. — 3519 (1079 одужали);

Чернігівська обл. — 250 (76 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на Covid-19.

Нагадаємо, 4 травня в Україні зафіксовано 25 411 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (588 випадків за добу - антирекорд за весь час пандемії), з них 747 — летальні.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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Як повідомлялось, станом на ранок п'ятниці, 5 червня, у світі 6 639 092 осіб інфіковано Covid-19. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 391 249 осіб. У свою чергу, одужали 2 853 460 людей.