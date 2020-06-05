У Збройних Силах за минулу добу – 14 нових випадків Covid-19



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За минулу добу коронавірус діагностовано у 14 військових

Загалом на коронавірус хворіють 142 військовослужбовця

У Збройних Силах України станом на 10.00 5 червня хворіють на гостру респіраторну хворобу Covid-19 142 особи. За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків коронавірусу. Про це повідомило командування медицини сил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужало – 131 особа, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 567 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 67 осіб.

За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває сім осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовця, ще 4 військовослужбовця перебувають у лазареті медичного пункту однієї з військових частин Вінницької області). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Сім осіб (Миколаївська та Київська область – по 1 військовослужбовцю, Рівненська область ˗ 4 працівника ЗС України та Житомирська область ˗ 1 працівник ЗС України) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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Станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.