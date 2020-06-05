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    Здоров'я

    На Львівщині за добу – 73 нових випадки Covid-19, загалом майже дві тисячі хворих

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    На Львівщині&nbsp;коронавірусну інфекцію виявлено у 1988 осіб - На Львівщині за добу – 73 нових випадки Covid-19, загалом майже дві тисячі хворих
    На Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено у 1988 осіб

    Загалом на Львівщині 1988 випадків інфікування коронавірусом

    На Львівщині підтверджено 1988 випадків інфікування коронавірусом, з них 66 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 460 ПЛР-тестів, з яких 73 – позитивні (з них – 42 це мешканці Львова).Попередньої доби було виявлено  85 нових випадків Covid-19.  Про це повідомили у Львівській міській раді.

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4965 осіб, госпіталізовані – 748, на амбулаторному лікуванні – 4217 осіб, виписані – 580 осіб. Зараз у лікарні перебуває 166 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апараті штучної вентиляції легень – 1 особа.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1988 осіб, 66 людей померли, 492 пацієнти одужали.

    Нагадаємо, на Львівщині 4 червня підтверджено 1915 випадків інфікування коронавірусом, з них 62 – летальні. За минулу добу – 85 нових випадків Covid-19, це на 11 менше, ніж попередньої доби.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    Станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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