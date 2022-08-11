На Волині лікарі виявили перший випадок нового «Омікрону»

У Волинській області спостерігається тенденція до росту захворюваності на Covid-19

У Волинській області виявили перший випадок нового різновиду коронавірусу «Омікрон» ВА.5, що викликав ріст захворюваності і смертності в Європі. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Волині. Там зазначили, що захворіла жінка з Луцького району.

За даними епідеміологів, волинянка нещодавно повернулася в Україну з Італії, де, ймовірно, заразилася новим різновидом коронавірусу. Він відрізняється від інших штамів швидким поширенням.

За даними епіднагляду, у Волинській області спостерігається тенденція до росту захворюваності на Covid-19. Зросла також кількість хворих серед дітей.