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На Волині лікарі виявили перший випадок нового «Омікрону»

Дар‘я Липська
glavcom.ua
На Волині лікарі виявили перший випадок нового «Омікрону»
фото з відкритих джерел

У Волинській області спостерігається тенденція до росту захворюваності на Covid-19

У Волинській області виявили перший випадок нового різновиду коронавірусу «Омікрон» ВА.5, що викликав ріст захворюваності і смертності в Європі. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Волині. Там зазначили, що захворіла жінка з Луцького району.

За даними епідеміологів, волинянка нещодавно повернулася в Україну з Італії, де, ймовірно, заразилася новим різновидом коронавірусу. Він відрізняється від інших штамів швидким поширенням.

За даними епіднагляду, у Волинській області спостерігається тенденція до росту захворюваності на Covid-19. Зросла також кількість хворих серед дітей.

Підтип BA.5 штаму «Омікрон» вперше виявили у Південній Африці у зразку, відібраному 25 лютого 2022 року. У травні у Європейському центрі контролю та профілактики захворювань назвали підтипи ВА.4 та ВА.5 такими, що викликають занепокоєння. На середину липня підтип ВА.5 штаму «Омікрон» виявляли більш ніж у 75% зразків, відібраних у пацієнтів з Covid-19 у США та майже у 80% зразків у Великобританії. У середньому цей підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше у порівнянні із підтипом ВА.2, який поширювався цієї зими – одразу після первинного штаму «Омікрон». За даними ВООЗ, на тлі поширення підтипу ВА.5 в Європі почала зростати кількість тяжких випадків та смертей. 
Теги: коронавірус хвороби лікар

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