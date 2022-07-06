Ляшко заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні

Тенденція до зростання кількості хворих на коронавірус спостерігається і в країнах Європи

Протягом тижня в Україні на 12% зросла кількість зафіксованих випадків захворювання на Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

«За минулий тиждень було зафіксовано 1018 випадків короновірусної хвороби, за тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо зростання на 12% і це тенденція як і в європейських країнах. Потенційно ми готуємось до можливої нової хвилі коронавірусу. Та готуємо до цього систему охорони здоров’я», – зазначив міністр.

Очільник МОЗ наголосив, що проблеми можуть бути з поставками кисню, оскільки в Україні кисневі установки виготовляють там, де зараз ведуться активні бойові дії.

Ляшко закликав українців не нехтувати здоров’ям та робити щеплення.

Нагадаємо, раніше в Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти Covid-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим.

Як відомо, у європейських країнах спостерігається значне зростання кількості випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

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