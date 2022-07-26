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    Здоров'я

    Єврокомісія попередила про нову хвилю коронавірусу цієї зими

    Наближається нова хвиля пандемії - Єврокомісія попередила про нову хвилю коронавірусу цієї зими
    Наближається нова хвиля пандемії
    фото з відкритих джерел

    В кількох країнах відбулося тривожне зростання пандемії

    Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19. Про це передає Reuters.

    «На жаль, в кількох країнах відбулося тривожне зростання пандемії. Протягом останніх двох місяців ми готувалися до осені та зими, повністю усвідомлюючи, що наступна хвиля пандемії не може і не повинна додатково обтяжувати нашу економіку чи наше суспільство, особливо в той час, коли на нього вплинула війна та вторгнення в Україну та інфляція», – сказала Кіріакідес.

    Вона додала, що члени ЄС повинні прискорити повторну вакцинацію проти коронавірусу для людей старше 60 років і вразливих груп, а національні системи охорони здоров’я мають підготуватися до можливих нових хвиль Covid-19, «які можуть, наприклад, поєднуватися із сезонним грипом».

    Нагадаємо, раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус раніше закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає. За словами голови ВООЗ, пандемія ще далека від завершення – варіанти штаму Омікрон продовжують викликати нові хвилі захворюваності, госпіталізацій та смертей у всьому світі.

    Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла раніше попередив, що наближається нова хвиля пандемії.

    Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

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    Теги: ЄС здоров'я Єврокомісія Україна вірус ВООЗ коронавірус
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    Єврокомісія попередила про нову хвилю коронавірусу цієї зими