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    Політика

    Уряд продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня

    Кабмін схвалив постанову щодо продовження карантину через коронавірус - Уряд продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня
    Кабмін схвалив постанову щодо продовження карантину через коронавірус
    фото з відкритих джерел

    Також продовжено режим надзвичайної ситуації

    Кабінет міністрів України продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації з метою запобігання розповсюдженню Сovid-19 до 31 серпня 2022 року. Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

    «Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню Сovid-19 до 31 серпня 2022 року», – написав Шмигаль.

    Раніше у Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.

    Зокрема:

    • скасовано рівні епідбезпеки в областях;
    • масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
    • скасовано необхідність мати Covid-сертифікат для відвідування закладів;
    • призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від Covid-19;
    • для поїздки між регіонами України не потрібні Covid-документи.

    Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Уряд продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня