Уряд продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня
Також продовжено режим надзвичайної ситуації
Кабінет міністрів України продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації з метою запобігання розповсюдженню Сovid-19 до 31 серпня 2022 року. Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
«Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню Сovid-19 до 31 серпня 2022 року», – написав Шмигаль.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.
Зокрема:
- скасовано рівні епідбезпеки в областях;
- масковий режим має виключно рекомендаційний характер;
- скасовано необхідність мати Covid-сертифікат для відвідування закладів;
- призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від Covid-19;
- для поїздки між регіонами України не потрібні Covid-документи.
Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.