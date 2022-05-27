Уряд продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня

Також продовжено режим надзвичайної ситуації

Кабінет міністрів України продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації з метою запобігання розповсюдженню Сovid-19 до 31 серпня 2022 року. Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

«Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню Сovid-19 до 31 серпня 2022 року», – написав Шмигаль.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли, які особливості карантину діють на час воєнного стану.

Зокрема:

скасовано рівні епідбезпеки в областях;

масковий режим має виключно рекомендаційний характер;

скасовано необхідність мати Covid-сертифікат для відвідування закладів;

призупинено відсторонення працівників, яких відсторонили від роботи через відсутність щеплення від Covid-19;

для поїздки між регіонами України не потрібні Covid-документи.

Окрім того, медики закликають не забувати носити захисні маски та уникати скупчення людей.