  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Закарпатті з початку епідемії зареєстрували понад тисячу випадків коронавірусу

    • Розсилка
    <p>У 1003 закарпатців встановлено діагноз Covid-19</p> - На Закарпатті з початку епідемії зареєстрували понад тисячу випадків коронавірусу

    У 1003 закарпатців встановлено діагноз Covid-19

    За минулу добу у 39 осіб підтверджено коронавірус

    На Закарпатті з початку пандемії Covid-19 підтвердили вже 1003 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, 24 особи померло. Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА

    «На Закарпатті станом на 9:00 22 травня  255 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. За минулу добу у 39 осіб підтверджено коронавірус  методом ПЛР, загалом з початку пандемії у 1003 закарпатців встановлено діагноз Covid-19, із яких – 225 медиків та 58 дітей, 24 людини померли, із підтвердженим діагнозом Covid-19 методом ПЛР», - йдеться у повідомленні.

    Інфографіка
    Інфографіка

    Зазначають, що станом на ранок 22 травня в області проведено 8616 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 396 за добу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.

     

    здоров'я Закарпаття медицина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ