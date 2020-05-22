На Закарпатті з початку епідемії зареєстрували понад тисячу випадків коронавірусу



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У 1003 закарпатців встановлено діагноз Covid-19

За минулу добу у 39 осіб підтверджено коронавірус

На Закарпатті з початку пандемії Covid-19 підтвердили вже 1003 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, 24 особи померло. Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА

«На Закарпатті станом на 9:00 22 травня 255 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. За минулу добу у 39 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, загалом з початку пандемії у 1003 закарпатців встановлено діагноз Covid-19, із яких – 225 медиків та 58 дітей, 24 людини померли, із підтвердженим діагнозом Covid-19 методом ПЛР», - йдеться у повідомленні.

Інфографіка

Зазначають, що станом на ранок 22 травня в області проведено 8616 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 396 за добу.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.