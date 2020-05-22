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    У Києві різко зросла кількість хворих на пневмонію

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    У стаціонарах київських медзакладів лікуються 307 хворих на пневмонію - У Києві різко зросла кількість хворих на пневмонію
    У стаціонарах київських медзакладів лікуються 307 хворих на пневмонію

    У Києві ПЛР-тести роблять не тільки людям з підозрою на коронавірус, а й усім хворим на пневмонію

    За останній тиждень у Києві зросла кількість хворих на пневмонію. З діагнозом пневмонія було госпіталізовано 167 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу повідомити, що кількість захворювань на пневмонію в місті зростає. Тільки за цей тиждень, з понеділка, госпіталізовано 167 людей з діагнозом пневмонія. Загалом у стаціонарах лікуються 307 хворих на пневмонію, - повідомив мер. - Медики пояснюють це тим, що з потеплінням люди масово виходять відпочивати на природу і часто не бережуться. Тому я закликаю всіх уважно ставитися до свого здоров'я. Адже ослаблений імунітет робить людину вразливою до будь-яких захворювань, зокрема, й до коронавірусу».

    За словами Кличка, мобільні бригади медиків продовжують виїжджати до пацієнтів на відбір зразків для проведення тестів на коронавірус. Також відбирають та досліджують біоматеріал на ПЛР-тести в 4-х комунальних закладах столиці та у приватних лабораторіях і клініках, у деяких державних медустановах.

    Зокрема, у «Київському міському лабораторному центрі МОЗ України» і комунальних закладах столиці протестували майже 24 700 людей.

    Кличко підкреслив, що сьогодні в Києві ПЛР-тести роблять не тільки людям з підозрою на коронавірус, а й усім хворим на пневмонію.

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

    Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

    22 травня Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.

    Віталій Кличко Київ хвороби кияни коронавірус
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