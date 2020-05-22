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    Здоров'я

    На Буковині лікарні для прийому хворих з Covid-19 вже заповнені, – МОЗ

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    Лікарні для хворих на Covid-19 першої та другої хвилі на Буковині заповнені - На Буковині лікарні для прийому хворих з Covid-19 вже заповнені, – МОЗ
    Лікарні для хворих на Covid-19 першої та другої хвилі на Буковині заповнені

    У Чернівецькій області зареєстровано 2905 випадків коронавірусу

    У Чернівецькій області визначені для прийому хворих з Covid-19 лікарні першої та другої хвилі вже заповнені.

    Про це сказала на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак.

    «У кожній області є визначені лікарні Департаментом охорони здоров'я. Вони погоджені з міністерством охорони здоров’я, це лікарні для хворих на коронавірус. У нас у різних областях є різна ситуація. Наприклад, Чернівецька область, де лікарні першої хвилі, другої хвилі лікарні заповнені, а є області, де захворюваність є достатньо низькою», - сказала чиновниця.

    Микитчак зазначила, що у різних областях різна кількість визначених лікарень для хворих на коронавірус.

    У Чернівецькій області станом на 22 травня зареєстровано 2905 випадків коронавірусу. За добу встановили 63 нові випадки коронавірусної інфекції. Учора, 21 травня Чернівці відвідали троє міністрів, – Арсен Аваков, Максим Степанов, Олег Немчінов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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