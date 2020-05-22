На Буковині лікарні для прийому хворих з Covid-19 вже заповнені, – МОЗ
У Чернівецькій області зареєстровано 2905 випадків коронавірусу
У Чернівецькій області визначені для прийому хворих з Covid-19 лікарні першої та другої хвилі вже заповнені.
Про це сказала на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак.
«У кожній області є визначені лікарні Департаментом охорони здоров'я. Вони погоджені з міністерством охорони здоров’я, це лікарні для хворих на коронавірус. У нас у різних областях є різна ситуація. Наприклад, Чернівецька область, де лікарні першої хвилі, другої хвилі лікарні заповнені, а є області, де захворюваність є достатньо низькою», - сказала чиновниця.
Микитчак зазначила, що у різних областях різна кількість визначених лікарень для хворих на коронавірус.
У Чернівецькій області станом на 22 травня зареєстровано 2905 випадків коронавірусу. За добу встановили 63 нові випадки коронавірусної інфекції. Учора, 21 травня Чернівці відвідали троє міністрів, – Арсен Аваков, Максим Степанов, Олег Немчінов.
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Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.