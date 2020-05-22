МОЗ попереджає: заразитися Covid-19 можна від людини, у якої захворювання протікає безсимптомно



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Кашляти і чхайти треба в одноразову серветку, яку потім одразу треба викинути або, якщо її немає — у згин ліктя, нагадують у МОЗ

Тривають дослідження щодо поширеності випадків зараження коронавірусом від людини з безсимптомним перебігом хвороби

У багатьох заражених Covid-19 є лише незначні симптоми ГРВІ. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. Новим коронавірусом можна заразитися від людини, яка має лише незначний кашель, а в іншому не відчуває себе хворою. Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я України.

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO), основним механізмом передачі нової коронавірусної інфекції є краплинний. Тобто через краплі, які виділяються із дихальних шляхів інфікованої людини.

Наразі відомо, що є можливість зараження Covid-19 від людини з безсимптомним перебігом хвороби. Тривають дослідження щодо поширеності таких випадків.

Центр із контролю і профілактики захворювання США (CDC) інформує, що у кількох дослідженнях зафіксували інфікування SARS-CoV-2 людей, у яких ніколи не з’являлися симптоми ГРВІ: кашель, нежить, підвищення температури, утруднене дихання.

Точний рівень вірусної РНК SARS-CoV-2, що створює ризик передачі, поки не з'ясовано. Вважається, що ризик передачі є найвищим у людей із вираженою симптоматикою, оскільки викид вірусу є найбільшим на момент появи симптомів і зменшується протягом наступних днів. Однак частка передачі SARS-CoV-2 через безсимптомну інфекцію порівняно із симптоматичною інфекцією ще не є вивченою.

Щоб знизити ризик зараження Covid-19 або подальшого поширення інфекції слід:

якомога частіше мити руки теплою водою із милом протягом 20-40 секунд або обробляти їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;

у людних місцях дотримуватися відстані з оточуючими не менше метра;

уникати місць великого скупчення людей;

за можливості, не торкатися руками очей, носу і роту;

дотримуватися правил респіраторної гігієни: кашляйте і чхайте в одноразову серветку, яку потім одразу треба викинути або, якщо її немає — у згин ліктя;

самоізолюватися у разі появи респіраторних симптомів. Також потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо живете із людьми похилого віку;

звернутися до сімейного лікаря у разі підвищення температури, кашлю, утрудненого дихання.

«Таким чином, дотримання правил гігієни та фізичної дистанції — досі залишаються дієвими способами захиститися і запобігти поширенню Covid-19», - підсумували у Центрі громадського здоров’я.

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Як повідомлялось, станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.