«Нас хочуть зробити кишеньковими». Патологоанатоми б’ють на сполох через чергову «реформу»

«В Україні нема закладів, пристосованих для розтинів особливо небезпечної інфекції»

Директор комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний патологоанатомічний центр» Лілія Синчишена розповіла про небезпеку роботи патологоанатомом під час розтину хворого на коронавірус.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що патологоанатомам заразитися коронавірусом від тіла можливо.

«Ця небезпека, звісно, є, але проблема зовсім в іншому. На сьогодні в Україні жоден із закладів непристосований для розтинів особливо небезпечної інфекції. Часто ці приміщення дуже подібні до тих, які зображують у фільмах-жахів, з обдертими стінами. Також подекуди відсутня інфекційна секційна з окремим входом, вентиляцією, холодильною камерою. Всі біди через хронічне недоотримання коштів на роботу патологоанатомічної служби», – зазначила лікарка.

Синчишена заявила, що «вже з наступного року перед патологоанатомічною службою стоїть питання виживання».

«Адже, за баченням міністерства охорони здоров’я, з 2021 року всі патцентри і бюро втрачають статус юридичної особи і приєднуються у вигляді відділень до лікарень (до прикладу, потреба у фінансуванні Хмельницького обласного патологоанатомічного центру на 2021 рік становить 20 млн грн – «Главком»). Виходить, що краще мати «кишенькового» патологоанатома, який фактично дублюватиме клінічний діагноз померлого хворого і не псуватиме статистики, аніж окремий патологоанатомічний центр, який дає незалежний висновок», – зазначила фахівчиня.