«Половину померлих ховають без розтинів». Патологоанатом розказала про катастрофічну ситуацію з Covid-19

«Підозрюю, що тим, кого не віддають на розтин, за життя були поставлені «слизькі» діагнози», – Лілія Синчишена

Директор комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний патологоанатомічний центр» Лілія Синчишена прокоментувала заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який забов’язав патологоанатомів робити розтин усіх померлих від пневмонії, аби встановити, чи був у них коронавірус.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка розповіла, чи виконується ця постанова.

«Що стосується питання розтину тіла, то його вирішує не наш центр, а адміністрація медзакладу, де помер пацієнт. За умови, якщо є заява від родичів померлого, дозвіл про розтин, патологоанатомічний центр отримує лікарське свідоцтво про смерть та саме тіло померлого. На жаль, закон про поховання та похоронну справу надав лікарям досить широке поле для маніпуляцій. Що маю на увазі? Лікувально-діагностичний процес є надто складним і часто трапляються випадки лікарської помилки та недооцінки клінічних даних», – пояснила медик.

Синчишена додала, що «для більшості медиків зручніше без розтину віддати тіло померлої людини його рідним, аніж передати патологоанатому».

«Звідси маємо катастрофічний показник із виконання розтинів в України – близько 50% померлих на Хмельниччині віддаються на руки без розтинів. І я підозрюю, що їм за життя були поставлені «слизькі» діагнози. Натомість в інших 50%, які проходять через обласний патологоанатомічний центр, одна третина має розходження з поставленим клінічним діагнозом», – наголосила фахівчиня.

За її словами, небажання проводити розтини залежить від позиції головних лікарів та начмедів, чи віддавати тіло без розтину, чи не віддавати.

«Якщо до нас поступає тіло з діагнозом Covid-19, то в більшості випадків воно має відповідний ПЛР-тест. З іншого боку, є випадки, коли пацієнти з коронавірусом, який не був підтверджений лабораторно, лікувалися у загальному потоці без жодних пересторог. Коли ж ці вже померлі пацієнти потрапляють до патологоанатомів, тоді бачимо, що їхні внутрішні органи мають підозру на ураженість вірусом. Для отримання повного підтвердження біоматеріали померлого направляємо на лабораторні дослідження», – пояснила вона.

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Національна гвардія вже взяла під охорону цей медзаклад, військовослужбовці чергують під її стінами цілодобово у дві зміни.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

За даними ЗМІ, в Україні посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня, при цьому про тотальний локдаун мова не йде. В Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію, але наполягають, що конкретні дати ще не визначено.

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