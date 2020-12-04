Тромб чи коронавірус? Патологоанатом пояснила, як встановлюється причина смерті у померлих з Сovid-19

За її словами, у патанатомії та судмедекспертизі допустимі поняття поєднані та конкуруючі захворювання

«У випадку з хворим на Covid-19, який помер від інфаркту, все ж таки на перше місце ставимо інфекційну патологію», – Лілія Синчишена

Директор комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний патологоанатомічний центр» Лілія Синчишена розповіла, чи потрапляв до них на розтин хворий на коронавірусну хворобу, якому медики призначали неправильне лікування.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що у більшості випадків тіло хворого на коронавірус вже має відповідний ПЛР-тест.

«Для отримання повного підтвердження біоматеріали померлого направляємо на лабораторні дослідження. Під час розтинів ми помічали таку картину: коли вже помирав коронавірус, він запускав каскад механізмів, які призвели до смерті хворого. У патанатомії основним діагнозом вважається та хвороба, яка сама по собі або через свої ускладнення призвела до смерті людини. Наприклад, якщо пацієнт протягом місяця хворів на пневмонію, а вірусу на момент смерті вже не виявлено, але він спричинив пневмонію, то ставиться діагноз «коронавірусна хвороба», – пояснила фахівчиня.

Крім того, Синчишена розповіла, який діагноз поставиться хворому на коронавірус, що помер від інфаркту.

«Ситуація двояка. Сам вірус викликає пошкодження еритроцитів (клітини крові червоного кольору, функція яких транспортування кисню і частково вуглекислого газу – «Главком») і призводить до їхнього підвищеного злипання і формування тромбів. А інфаркт – це тромбоз якоїсь судини. Оцінити стан хворого, який багато років страждав ішемічною хворобою серця, і сказати, що цей інфаркт стався б без коронавірусу, дуже важко. У таких випадках оформляємо діагноз як два поєднаних захворювання», – зазначила лікарка.

За її словами, у патанатомії та судмедекспертизі допустимі поняття поєднані та конкуруючі захворювання.

«Поєднані захворювання – це коли, приміром, дві хвороби одночасно призвели до смерті людини. Конкуруючі – це, коли дві важких хвороби, окремо одна від одної могли вбити пацієнта. Тому у випадку з хворим на Covid-19, який помер від інфаркту, все ж таки на перше місце ставимо інфекційну патологію», – наголосила вона.

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