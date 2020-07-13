Названо області України з найбільшою кількістю активних хворих на коронавірус
Буковина лишається в лідерах за кількістю активних хворих на коронавірус
Станом на 13 липня в Україні кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус складає 26 232.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у:
- Чернівецькій області (240,5),
- Львівській (231,3),
- Закарпатській (206,1).
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 2122 (1553 одужали);
- Волинська обл. — 3071 (1618 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1144 (1033 одужали);
- Донецька обл. — 759 (249 одужали);
- Житомирська обл. — 1542 (1129 одужали);
- Закарпатська обл. — 3988 (1265 одужали);
- Запорізька обл. — 622 (518 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 3071 (1229 одужали);
- м. Київ — 6238 (2108 одужали);
- Київська обл. — 3068 (1838 одужали);
- Кіровоградська обл. — 674 (585 одужали);
- Луганська обл. — 93 (73 одужали);
- Львівська обл. — 7107 (1113 одужали);
- Миколаївська обл. — 482 (369 одужали);
- Одеська обл. — 2208 (988 одужали);
- Полтавська обл. — 334 (297 одужали);
- Рівненська обл. — 4697 (2773 одужали);
- Сумська обл. — 341 (295 одужали);
- Тернопільська обл. — 2260 (1415 одужали);
- Харківська обл. — 2677 (1445 одужали);
- Херсонська обл. — 204 (186 одужали);
- Хмельницька обл. — 908 (756 одужали);
- Черкаська обл. — 754 (594 одужали);
- Чернівецька обл. — 5161 (2792 одужали);
- Чернігівська обл. — 608 (282 одужали).
Коронавірус в Україні
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Всього53521
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Одужали26118
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Хворіють26020
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Померли1383
Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки Covid-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.