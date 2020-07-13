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    Здоров'я

    Названо області України з найбільшою кількістю активних хворих на коронавірус

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    Названо області України з найбільшою кількістю активних хворих на коронавірус

    Буковина лишається в лідерах за кількістю активних хворих на коронавірус

    Станом на 13 липня в Україні кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус складає 26 232.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

    Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у:

    • Чернівецькій області (240,5),
    • Львівській (231,3),
    • Закарпатській (206,1).

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 2122 (1553 одужали);
    • Волинська обл. — 3071 (1618 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 1144 (1033 одужали);
    • Донецька обл. — 759 (249 одужали);
    • Житомирська обл. — 1542 (1129 одужали);
    • Закарпатська обл. — 3988 (1265 одужали);
    • Запорізька обл. — 622 (518 одужали);
    • Івано-Франківська обл. — 3071 (1229 одужали);
    • м. Київ — 6238 (2108 одужали);
    • Київська обл. — 3068 (1838 одужали);
    • Кіровоградська обл. — 674 (585 одужали);
    • Луганська обл. — 93 (73 одужали);
    • Львівська обл. — 7107 (1113 одужали);
    • Миколаївська обл. — 482 (369 одужали);
    • Одеська обл. — 2208 (988 одужали);
    • Полтавська обл. — 334 (297 одужали);
    • Рівненська обл. — 4697 (2773 одужали);
    • Сумська обл. — 341 (295 одужали);
    • Тернопільська обл. — 2260 (1415 одужали);
    • Харківська обл. — 2677 (1445 одужали);
    • Херсонська обл. — 204 (186 одужали);
    • Хмельницька обл. — 908 (756 одужали);
    • Черкаська обл. — 754 (594 одужали);
    • Чернівецька обл. — 5161 (2792 одужали);
    • Чернігівська обл. — 608 (282 одужали).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки Covid-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.

    Міністерство охорони здоров'я статистика епідемія коронавірус
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