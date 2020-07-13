Названо області України з найбільшою кількістю активних хворих на коронавірус



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Буковина лишається в лідерах за кількістю активних хворих на коронавірус

Станом на 13 липня в Україні кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус складає 26 232.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у:

Чернівецькій області (240,5),

Львівській (231,3),

Закарпатській (206,1).

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2122 (1553 одужали);

Волинська обл. — 3071 (1618 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1144 (1033 одужали);

Донецька обл. — 759 (249 одужали);

Житомирська обл. — 1542 (1129 одужали);

Закарпатська обл. — 3988 (1265 одужали);

Запорізька обл. — 622 (518 одужали);

Івано-Франківська обл. — 3071 (1229 одужали);

м. Київ — 6238 (2108 одужали);

Київська обл. — 3068 (1838 одужали);

Кіровоградська обл. — 674 (585 одужали);

Луганська обл. — 93 (73 одужали);

Львівська обл. — 7107 (1113 одужали);

Миколаївська обл. — 482 (369 одужали);

Одеська обл. — 2208 (988 одужали);

Полтавська обл. — 334 (297 одужали);

Рівненська обл. — 4697 (2773 одужали);

Сумська обл. — 341 (295 одужали);

Тернопільська обл. — 2260 (1415 одужали);

Харківська обл. — 2677 (1445 одужали);

Херсонська обл. — 204 (186 одужали);

Хмельницька обл. — 908 (756 одужали);

Черкаська обл. — 754 (594 одужали);

Чернівецька обл. — 5161 (2792 одужали);

Чернігівська обл. — 608 (282 одужали).

Коронавірус в Україні

Всього 53521

Одужали 26118

Хворіють 26020

Померли 1383

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Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки Covid-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.