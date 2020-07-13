Оперативні дані МОЗ. В Україні кількість випадків Covid-19 перевищила 54 тисячі
За добу від коронавірусу одужали 385 людей
Станом на ранок 13 липня в Україні зафіксовано 612 нових випадків коронавірусу, це на 66 випадки менше, ніж учора (678).
Всього від початку епідемії в Україні 54133 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.
Одужали – 385 осіб (вчора 457), померли – 15 (вчора 11).
Загалом одужали 26 503 особи, летальних випадків – 1 398 людей.
Коронавірус в Україні
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Всього53521
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Одужали26118
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Хворіють26020
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Померли1383
Нагадаємо, станом на ранок 12 липня в Україні було зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу. Загалом 53521 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.
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