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    Оперативні дані МОЗ. В Україні кількість випадків Covid-19 перевищила 54 тисячі

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    Оперативні дані МОЗ. В Україні кількість випадків Covid-19 перевищила 54 тисячі

    За добу від коронавірусу одужали 385 людей

    Станом на ранок 13 липня в Україні зафіксовано 612 нових випадків коронавірусу, це на 66 випадки менше, ніж учора (678).

    Всього від початку епідемії в Україні 54133 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    Одужали – 385 осіб (вчора 457), померли – 15 (вчора 11).

    Загалом одужали 26 503 особи, летальних випадків – 1 398 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Нагадаємо, станом на ранок 12 липня в Україні було зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу. Загалом 53521 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

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