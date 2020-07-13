Оперативні дані МОЗ. В Україні кількість випадків Covid-19 перевищила 54 тисячі



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За добу від коронавірусу одужали 385 людей

Станом на ранок 13 липня в Україні зафіксовано 612 нових випадків коронавірусу, це на 66 випадки менше, ніж учора (678).

Всього від початку епідемії в Україні 54133 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Одужали – 385 осіб (вчора 457), померли – 15 (вчора 11).

Загалом одужали 26 503 особи, летальних випадків – 1 398 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 53521

Одужали 26118

Хворіють 26020

Померли 1383

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Нагадаємо, станом на ранок 12 липня в Україні було зафіксовано 678 нових випадків коронавірусу. Загалом 53521 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

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