Нова хвиля пандемії. Такої кількості шпиталізацій за добу на Буковині ще не було

У лікарнях з коронавірусом перебуває рекордна кількість людей

На Буковині триває четверта хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом погіршується і на території області, і в інших західних областях.

Про це у відеоефірі на Facebook розповіла заступник голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.

«Цей тиждень побив дуже багато рекордів. У п’ятницю мали черговий рекорд – 131 госпіталізацію за добу. Такої кількості госпіталізованих людей за рік боротьби з ковідом ми не мали. Наш ліжковий фонд зайнятий на 55%. Це значне навантаження. Такої кількості розгорнутих ліжок ми ще не мали. У розгортання нових ліжок включаються майже усі лікарні. Впродовж наступного тижня розгорнемо приблизно 500 додаткових ліжок. Паралельно складаємо резерви медичних команд», – зазначила Наталя Гусак.

Наразі у лікарнях перебуває рекордна кількість людей.

«У нас у стаціонарах перебуває максимальна кількість людей за увесь рік – 1029 людей. Продовжуємо нарощувати кисневе навантаження. Наразі є понад 1500 ліжок, тому майже 880 ліжок з киснем залишаються вільними. Поки що наша медична система витримує навантаження», – сказала Наталя Гусак.

Коронавірус в Україні

Всього 1304456

Одужали 1146073

Хворіють 133280

Померли 25103

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Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.

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